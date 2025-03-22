澳門消息：屢襲擊禁錮刀劫前妻 無業漢就逮

【本報綜合報道】澳門一名無業男子涉嫌多次襲擊、禁錮及以水果刀要挾前妻索要金錢，其後更拒捕並持刀傷及兩名執法人員後遭制服。澳門執法部門昨表示，調查得悉該男子曾多次到女事主住所長時間停留，並曾押送事主到櫃員機提款，以及多次以暴力及威逼手段索取金錢，導致事主身體及精神造成虐待。被捕男子涉嫌觸犯禁用武器、搶劫、剝奪他人行動自由、抗拒及脅迫、加重傷害身體完整性及家庭暴力罪，案件移送檢察院偵辦。

涉案男子姓蔡，39歲，澳門居民，報稱無業。他與案中女事主於2023年10月結婚，去年12月辦理離婚手續。調查顯示，女事主離婚後獨自搬到南環區的案發大廈單位居住，並於今年1月23日曾報案稱遭被捕男子襲擊受傷，該男子當時被控普通傷害罪、恐嚇罪及禁用武器罪，並遭澳門檢察院採取禁止接觸的強制措施。

至今年2月25日中午，被捕男子違反禁止接觸強制措施，前往女事主的單位內並因金錢問題雙方發生爭執，期間該男子掌摑女事主，並從身上拿出一把水果刀要挾索要金錢，其後禁錮事主31小時，男子最終搶去一個價值9,000澳門元的手袋。本周二（18日）凌晨，涉案男子再次去到案發單位，趁大門沒有上鎖進入單位，再次用相同的暴力手段索款，並再度禁錮女事主15小時。該男子至翌日再要挾女事主向朋友借款5,000澳門元並逼其到櫃員機取款。

遇查拒捕傷2人員 女事主事後於前日上午在朋友的陪同下報案求助。當地執法部門接手處理事件期間，在事發單位外發現形迹可疑的涉案男子，執法人員隨即上前截查，該男子見狀立即逃跑，追捕期間更取出水果刀反抗，最終被人員以適當武力制服，過程中兩名執法人員及被捕男子均受輕傷，該男子供稱已在內地以2,000元人民幣變賣上述搶去的手袋。