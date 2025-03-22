遭逐出師門將「師母」起底 護士判社服

【本報訊】一名女子光顧佛牌店後認識店東，並把他稱作「師父」。其後女子疑因結識了男友，違反教派不准拍拖的規矩，遭逐出師門。之後女徒弟把「師父」的妻子的個人資料上載至一個WhatsApp群組，指「兩公婆搞邪教」。她因此被控一項未獲當事人同意下披露其個人資料罪，她否認控罪早前被裁定罪成，昨於西九龍裁判法院被裁判官朱文瀚判處160小時社會服務令。

創立群組上載事主私隱 30歲被告謝安遙，現時任職牙科診所護士。控方案情指，被告創立名為「神棍關注組2.0」的WhatsApp群組，群組成員有88人。女事主Ｘ是註冊護士。2024年3月15日，被告在群組轉發截圖，載有Ｘ的個人資料，包括中英文名、其註冊護士號碼等，並寫道「可以寫信去護士管理局投訴佢紀律囉，兩公婆搞邪教」。Ｘ的丈夫是泰國佛牌店店主，被告是佛牌店顧客，Ｘ擔心事件會影響其工作。被告自辯時指，覺得Ｘ的丈夫以低價買佛牌，再高價出售，涉嫌詐騙，而轉發圖片是想防止罪案發生。惟裁判官認為被告證詞自相矛盾，純粹砌詞。

裁判官昨判刑時指，被告的社會服務令報告正面，感化官亦認為被告有悔意，案發後已自我反省。裁判官指，被告犯案時守法意識薄弱，但考慮到被告為單親媽媽，須照顧年幼的兒子，亦願意承擔責任且重犯機會不高，故判處社服令。案件編號：WKCC 3987/2024