涉改規格助友中標 醫管局高層受審

兩名女被告依次是康佩玲（59歲）及陳立怡（48歲）。康被控一項公職人員行為失當罪及兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。陳則被控一項協助、教唆、慫使或促致另一人干犯公職人員行為失當罪。控罪橫跨2021年5月20日至12月22日，涉及「為醫院管理局港島東醫院聯網醫社合作研討會（十五）網頁提供病人參與及教育動畫系列製作服務」的採購程序。

控方在開案陳詞提及，兩名被告在2018年認識，之後一直保持聯絡。2020年9月，兩人頻繁互相傳送WhatsApp訊息。其中，康佩玲曾向陳立怡表示，會竭盡所能幫陳獲判涉案項目；康又指，她更改項目規格，是為了讓陳佔優。康另曾把競爭對手的動畫作品及她對作品的意見，一併轉寄予陳。控方稱，陳立怡於警誡下承認，康佩玲是其友人，涉案項目由康負責。控方表示，康佩玲沒有向醫管局披露跟陳立怡的友誼或緊密關係，牽涉潛在利益衝突；從訊息可見，康清楚知道她所做的事或違法。案件編號：ESCC 875/2024