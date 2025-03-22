男警涉危駕致他人重傷 5月開審

【本報訊】一名男警於去年8月駕駛私家車，在沙田圍路往馬鞍山方向行駛時，與另一輛私家車發生碰撞，令該輛私家車上的司機及乘客受傷。事隔5個月，男警被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，案件昨在沙田裁判法院提訊。辯方指被告擬不認罪，裁判官把案件押後至4月25日聽取被告答辯並作審前覆核，案件亦暫定於5月2日開審，期間被告續准保釋。

28歲被告王昶然，報稱任職警務督察。他在2025年1月17日被捕，早前被落案起訴一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。控罪指，被告於2024年8月3日，在沙田沙田圍路與沙田路交界近燈柱N0688，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致男子陳國文身體受嚴重傷害。

控方將傳9證人 料訊一日 據控方指，審訊時將會傳召9名控方證人，包括負責講解交通燈運作模式的專家，亦會播放行車紀錄儀片段。辯方則稱除被告外沒有其他辯方證人，控辯雙方亦同意一天審訊已足夠。裁判官最終安排被告於審前覆核時才答辯，以待控辯雙方備齊法律文件。案件編號：STCC 370/2025