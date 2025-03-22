5舖檢冒牌化妝品 貨值200萬拘5人

胭脂包裝仿真度高 質素顏色差甚遠 上周二及上周四（11日及13日），海關採取打擊售賣冒牌物品行動，期間突擊搜查5間位於上水和元朗區店舖，檢獲市值約200萬元的懷疑冒牌化妝品及香水等，並拘捕一名店舖負責人和4名售貨員。據了解，涉案冒牌貨的外觀仿真度高，惟產品質素參差，甚至有胭脂「貨不對辦」，顏色與正貨完全不同。此外，冒牌貨的售價是正貨的三成至七成，相信不法之徒刻意令定價差距不一，以降低消費者戒心。

海關早前主動巡查全港各區，發現上水和元朗有店舖售賣冒牌化妝品。經深入調查及在商標持有人協助下，關員在上周二及上周四採取特別執法行動，突擊搜查5間位於上水新康街及元朗福德街的零售店舖，檢獲多達9,000件懷疑冒牌物品，包括香水、化妝品及護膚品，估計市值共約200萬元。行動中，海關拘捕一男4女（27歲至47歲），包括一名店舖負責人及4名售貨員，他們涉嫌違反《商品說明條例》，他們俱已獲准保釋候查。案件仍然在調查，不排除稍後有更多人被捕。

定價刻意與正貨差距不一 海關表示，今次檢獲的冒牌貨涉及多個知名品牌，其外觀包裝印刷精美，仿真度高，但是產品質素參差。以其中一盒冒牌胭脂為例，其外觀雖然與正貨幾乎無異，但是正貨顏色一如產品標示為粉紅色，冒牌貨品卻是偏橙紅色，顏色相距甚遠。另外，冒牌貨品的價格由60元至1,200元不等，約為正貨價的三至七成，售價差距「有闊有窄」，以減低消費者疑心。由於這些香水或護膚品是直接應用於人體皮膚，海關已把涉案的懷疑冒牌物品的樣本送往政府化驗所作測試，初步結果顯示並未含有過量重金屬。

海關強調會繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊售賣各類冒牌物品活動，並提醒消費者應光顧信譽良好的店舖，如對產品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。