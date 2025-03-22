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龍門陣
2南亞漢持鐵通扑頭 32歲男送院
【本報訊】昨日凌晨3時許，一名姓朱（32歲）男子，途經深水埗醫局街近北河街交界，突被兩名戴口罩的南亞漢以鐵通襲擊，歹徒得逞後逃去。朱男頭部受傷，經敷治包紮後，清醒由救護車送往明愛醫院治理。執法部門經初步調查後，把案件暫列「傷人」，暫未有人被捕。
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