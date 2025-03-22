跨部門反黑工 18人就逮

【本報訊】入境事務處（入境處）於3月17日至3月20日一連4日在全港多區展開反非法勞工行動，分別是代號「機靈行動」、「光影行動」和「曙光行動」及聯同執法部門執行的「冠軍行動」。行動中共拘捕15名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

包括3僱主 反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了77個目標地點，包括展覽廳、工業大廈、住宅大廈、餐廳及零售店舖，共拘捕13名懷疑非法勞工及兩名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為9男4女，年齡介乎24至56歲。當中兩名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。另外，一名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為兩名男子，年齡分別為35及60歲。

於「冠軍行動」中，執法人員於中區搜查了17個目標地點，共拘捕兩名懷疑非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為兩名女子，年齡分別46及54歲。當中一名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為一名65歲的男子。