九龍城潑水節4‧11開鑼 增設抽獎環節

【本報訊】為響應18區日夜都繽紛，九龍城區居民聯會、九龍城民政事務處及九龍城區議會將於4月11至13日合辦「龍城美食潑水泰繽紛2025」，推出多項特色活動，包括泰國特色市集、電音×潑水體驗、泰拳表演賽以及泰國特色歌舞表演等。九龍城民政事務專員指，趁啟德體育館剛開幕，活動眾多，期望與九龍城區產生協同效應，吸引更多市民及旅客前來，提振地區經濟。

活動在九龍城賈炳達道公園舉行，其中4月12日的泰拳表演賽，將有泰拳高手同台競技，市民和遊客更可參與4月12至13日的電音×潑水體驗，以及觀賞地道泰國文化表演，感受節日歡樂氣氛。

九龍城提振地區經濟專責工作小組主席黃文莉指，以往只有約30個攤位，今年新增至50個。今年活動新增「消費大抽獎」環節，市民只需在4月1日至5月6日於九龍城區商戶單筆消費滿200元，即可在活動網站上載收據，參與大抽獎活動。目前已有百多個商戶參與了抽獎計劃。於上述日期於特選商戶消費更可享受折扣優惠。