大熊貓3母子齊亮相 開放時間延長

【本報訊】港產大熊貓龍鳳胎與公眾見面接近一個月，今天將與媽媽「盈盈」齊齊亮相！海洋公園指新安排有助熊貓孖寶探索新技能，令牠們更健康成長。另外，首隻在港誕生的雌性川金絲猴寶寶亦會活潑登場。

「家姐」、「細佬」在盈盈出場前分別在樹上睡覺及四處爬行。盈盈一登場隨即攬緊細佬，躺在草地上又吻又咬，十分溫馨。家姐則躺在樹上悠然自得，及後盈盈主動走近大樹，把家姐拉下來，被打擾清夢的家姐一度嘗試掙扎，但不成功。其後盈盈躺着餵奶，盡現母愛。這些溫馨場景入場人士今天起都有機會見到，公園今起會安排盈盈與孖寶在「大熊貓之旅」中間位置以及入口附近棲息，孖寶可在媽媽的引領下探索及鍛煉各種生活技能。

海洋公園寓教於樂部職員盧芷珊表示，盈盈在孖寶小時候會較關注排便，現在則會主動在樹上拉子女下來了解身體狀況，好像人類的嬰兒一樣，在不同的成長階段有不同需要。對於不少人期望爸爸「樂樂」與孖寶同場亮相，盧相信難以做到，因熊貓是獨居動物，爸爸不會參與照顧子女，每年只有約3日交配期與其他熊貓相遇。

海洋公園動物及保育部主管祝效忠則指，透過逐步引導孖寶體驗新事物、向媽媽學習，可提升牠們的體能及身心健康，又說孖寶成長至兩、3歲，才逐漸離開媽媽獨立生活。

首隻港產川金絲猴同登場 「大熊貓之旅」亦有新安排，包括延長開放時間至下午4時半；訪客今起需於「威威天地」附近的「大嘜礦石場」領取時間票。公園最早會在早上10時20分派票，訪客需按票面列明時間入場，大約40至50人一組，每組可觀看盈盈與孖寶約3分鐘，再探望「樂樂」。此外，剛於今年1月中出生、首隻在港誕生的雌性川金絲猴寶寶亦同日起登場，入場人士到「香港賽馬會四川奇珍館」探望大熊貓「安安」和「可可」的同時，亦可一睹川金絲猴的日常。