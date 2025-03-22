去年12月私企總就業數少7000人

【本報訊】政府統計處昨發表去年12月就業及職位空缺統計數字，私營機構就業人數及職位空缺數目均按年下跌。根據統計處數字，調查所涵蓋行業的私營機構總就業人數減少7,000人，按年跌0.3%；職位空缺數目為5.841萬個，按年減少20%。與對上一季、即去年9月比較，去年12月總就業人數及職位空缺總數，經季節性調整後分別下跌0.1%及5.3%。

去年12月，政府統計涵蓋的行業合共僱用271.58萬人。其中，進出口貿易業的就業人數有35.45萬人；其次是專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）有31.15萬人；金融及保險業有23.33萬人、零售業有23.27萬人和餐飲服務業有22.09萬人。

統計處指出，各選定行業的就業人數按年變動不一。當中，就業人數減少的行業，主要見於批發業，按年跌5.4%；零售業減少5.3%；進出口貿易業跌2.2%；餐飲服務業跌1.6%。另一方面，就業人數增加的行業，主要有地產業，按年升4.6%、人類保健服務業升3.5%；住宿護理及社會工作服務業增加3.1%。同時，大部分選定行業的職位空缺數目按年有所減少，主要見於人類保健服務業，按年跌幅達40%；零售業減少30%；藝術、娛樂、康樂及其他服務業下降29%；教育業下降25%。另一方面，職位空缺數目增加的行業，主要有進出口貿易業，按年升15%。

法公司研在港提供航空服務 此外，法國航空服務公司Elior Group SA與香港機場管理局簽署合作備忘錄，探討在港提供飛機拆解、部件回收、人才培訓等專業服務。該公司透露，現正與當局共同物色合適用地，又指最快可半年培訓首批技術人員，期望透過香港擴展業務至亞洲，包括內地及東南亞市場，吸引航空公司安排飛機來港更換零件，推動香港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心。