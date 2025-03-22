羅健熙脫集結罪 律政司上訴被駁回

【本報訊】民主黨主席羅健熙被指參與2019年11月18日在尖沙咀的非法集結，該集結旨在「營救」香港理工大學內的示威者。羅健熙受審後，獲判非法集結罪罪名不成立。律政司不服裁決，以案件呈述方式提上訴。高院上訴庭於去年11月開庭處理後，昨駁回上訴，維持無罪原判。同案另一被告就有罪裁決提上訴，同樣被駁回。

無法肯定羅留理大外意圖 現年40歲的羅健熙，被控於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶參與非法集結。原審法官練錦鴻指，羅是出於私心，想囤積政治本錢而留在現場。這是不道德的，客觀上會令人數增加及或構成對示威者的鼓勵和支持，所以他是自招嫌疑，惟始終不能肯定他是意圖參與非法集結。上訴庭指，羅沒有一般的示威裝備和正面對抗警察，練官的結論，雖不一定會是其他事實裁斷者的結論，但也絕非有悖常理。

同時間，上訴庭批評，練官並未真正掌握與案相關的案例，忽視當時最新最具權威的盧建民案，但同時又未能讀通之前的梁天琦案和梁國華案，是令人遺憾的。惟練官的法律錯誤和羅的無罪裁決之間，卻實在沒有因果關係，最終駁回律政司上訴。

本案除羅健熙外，另外亦涉9名被告，他們被控非法集結等罪，其中5人承認控罪，分別被判監14個月至18個月及被判入更生中心。其餘4人經審訊後被定罪，判囚15個月至24個月。受審後被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成、判囚15個月的記者鄧卓儒，亦就定罪提上訴。他因管有雷射筆和萬用鉗而被起訴，上訴庭昨指，鄧一邊工作，一邊伺機加入或協助他人對抗警察，實非沒有可能，遂駁回其上訴，維持其定罪裁決。案件編號：CACC 217/2022