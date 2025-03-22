5工會撐用金屬棚架 減意外隱患

【本報訊】發展局推動工務工程使用金屬棚架，要求昨日或以後招標的新建樓宇工程合約，需最少一半採用金屬棚架，引起建築業界反彈，憂慮影響竹棚工人生計。5個工會昨發文表示支持，指金屬棚架雖較竹棚架增加約1%合約成本，但此次政策可避免「急進式變革」對行業生態的衝擊，亦能從源頭減少工地意外隱患，助力業界實現「零傷亡」的終極安全目標。

較竹棚增1%成本 可重用 5個工會包括承建商授權簽署人協會、香港建築物拆卸技工工會、香港地盤清拆石棉人員工會、香港地盤適任技術人員工會，以及拆卸機械操作人員工會。承建商授權簽署人協會指，金屬棚架雖較竹棚架增加約1%合約成本，但其可重複利用、低維護成本的特性，在長遠視角下具有顯著經濟優勢。而且金屬棚架作為國際工程界主流工法，其結構標準化、組件模組化特性，可顯著降低人為搭建失誤風險。其規整的通道設計與防火耐候性能，更為施工人員築起「雙重安全屏障」。

香港建築物拆卸技工工會指，此舉順應國際建造領域技術革新趨勢，亦與內地及國際先進城市實踐高度接軌。亦為高空作業人員提供穩固保障，同時顯著降低竹棚架常見的建築廢料污染及火災風險。

香港地盤清拆石棉人員工會則指，隨着建築業的不斷發展，金屬棚架以其獨特的優勢，如更高的安全性、更好的環境保護性能以及更強的耐用性，已經在國際和內地的先進城市中得到了廣泛應用。在香港的工務工程中逐步推廣金屬棚架的使用，是大勢所趨，也是提升建築業整體水平的重要一步。