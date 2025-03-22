康文署設施收費擬調高 適時公布

【本報訊】港府財赤下，各部門都要開源節流。康樂及文化事務署正檢視設施及場館的收費，料會以「收回成本」為原則，並指「調高亦不出奇」，有結果會向公眾公布，該署強調對上一次調整收費已是2013年，多年來成本不斷增加，現在是時候檢討文化及康樂服務的收費。該署又指，不會削減活動數量，今年將舉行多個文化活動，包括6月舉辦首屆香港非遺月。

簡化程序節流 不減活動 康文署去年已與文化體育及旅遊局一同檢討設施服務的收費，署長陳詠雯表示，調整收費會以「收回成本」為原則，現暫未有計劃調整收費的時間表。她強調會平衡市民的負擔能力。檢討收費外，陳又說會透過簡化程序以節省開支，不會減少提供多元化的節目。

至於今年的文化活動，該署稱將舉辦多個重點品牌項目及節慶，包括4月至7月會舉辦香港流行文化節，主題是「喜尚+喜」，預計連串節目可吸引逾30萬人次。另外，署方會在6月推出首屆「香港非遺月」，節目包括「遊走社區系列」、「離島非遺系列」等；6月至9月亦會有第2屆中華文化節，舉辦280場演出，預計參與人次達到90萬。