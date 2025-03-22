12億重置域多利殮房 必要性惹疑

【本報訊】立法會財務委員會昨日通過12億910萬元重置域多利亞公眾殮房的計劃，計劃把殮房重置於曾作港鐵臨時火藥庫的一個岩洞中，現址則會清拆作海濱發展用途。殮房重置後，遺體容量將由現時的76具大增至1,000具，議員討論時曾質疑有無必要，恐未來營運成本會一闊三大。醫務衞生局副秘書長許澤森解釋域多利亞公眾殮房的平均裝載量長期100%，明顯是不足以應付需求。

容納遺體由76飆至1000具 議員何敬康留意到重置殮房的建築費用單位價格，較沙田富山殮房高出50%，質疑是否設計效率低，或招標流程不透明。他指殮房重置後的遺體存放量可增至1,000具，但該項預測是基於2046年的需求，恐未來設施或被長期閒置。議員江玉歡亦指，港島區的人口呈下跌趨勢，質疑政府是否錯估將來的遺體儲存需求。

許澤森解釋，現時沙田富山公眾殮房可以容納逾800具遺體，新界區和港島區的服務有不平衡之態，鑑於未來的需求預測，3個現有的公眾殮房的總儲存量到2031年達到飽和，2046年全港需要1,800具遺體的儲存量。現時3個公眾殮房的遺體裝載量合起來約1,200具左右，故到2046年之前，本港勢需要一個新的公眾殮房設施。至於新設施採用組合式遺體冷藏儲存裝置，不使用時是摺起並放在岩洞靜態儲存，毋須電力或溫度維持。

建築署工程策劃總監楊敬安表示，重置計劃跟沙田富山殮房不同，富山殮房設有公眾停車場，相關設計和屋宇裝備的要求比較小，因此拖低整體的建築單價。重置工程是利用岩洞去儲存遺體，做法比較特殊，設計過程已考慮到成本效益，重置計劃是採用平衡招標，價錢已反映招標價格。

憂未來營運成本一闊三大 對於議員憂新的殮房容量大增，營運開支會否一闊三大。許解釋，殮房是作儲存用途，照明、製冷或通風消耗電力費用有限，過去的公眾殮房沒有遺體告別室的服務，現由富山殮房開始提供，雖然多了市民使用公眾殮房的遺體告別室，但礙於地盤空間的限制，重置計劃只能提供一間遺體告別室。