去年僅32公僕無增薪 評核機制難予人信任

政府有約千億元財赤，全體公務員只凍薪，並維持增薪點（跳point）安排，涉及額外開支約23億元。立法會公務員及資助機構員工事務委員會昨日召開會議，議員田北辰質疑政府曾指獲增薪的公務員均經過評核，但去年10多萬公務員只有32人未能通過評核增薪，坦言結果令人不可置信，市民或感評核機制形同虛設。有議員則關注公務員事務局的開支總目143項下有9.879億元的撥款，款項較前上升一成，質疑為何在政府削減開支的情況仍逆向上升。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，本屆政府任期內將削減約一萬個職位，同時公務員凍薪安排下月1日便生效，政府不會繼續進行2025年薪酬趨勢調查。

議員田北辰質疑政府曾表示公務員增薪要經過評核、並非自動加薪，但是去年10多萬公務員只有32人未能通過評核，質疑政府是否應檢討衡工量值的機制。楊何蓓茵表示，政府2023年簡化讓長期表現欠佳公務員退休的機制，亦有嚴厲規定被啟動相關機制者不能獲增薪點，並要求部門首長作誠實評核。

公務員事務局開支反升一成 勞工界議員周小松談到公務員人手「10個沙煲9個蓋」，關注政府未來會否裁減公務員及政府職位？議員林振昇關注削減公務員編制對公共服務有影響，又以救生員不足為例，已導致有泳池要關閉。楊何蓓茵指當局不會裁減現職公務員，會從自然流失、未來工作調配，重訂人力布局。她期望使用科技、減省程序、排優次等方式減人手，強調當局不會「唔理大家死活」，當局亦會繼續進行招聘如官校體育老師、航空交通控制主任、消防隊長，又指這些是要填補的職位。

有議員就該局開支文件的總目143項下撥款總額為9.879億元提問，周小松指，政府現時有削減1%開支的措施，為何上述開支的部分仍然上升一成。楊何蓓茵解釋，開支用作資訊科技系統、培訓課程等使費，隨着多做培訓或外間機構加價，開支或增加。