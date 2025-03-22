公院放射科擬逐項收費 冀縮優先輪診時間

稱服務需求大增 積壓病人苦等 本港公營醫療收費面臨大調整，醫管局昨日透露，過去10年間公立醫院的電腦掃描、磁力共振服務量激增56%及33%，大量需求下，令屬於放射科優先類的第一、二類病人輪候時間延長，第二類病人平均要等候超過30周、即約7個月才能接受放射程序，醫院管理局質素及安全總監黃立己表示，醫管局調整相關服務收費後，盼集中資源，縮短優先病人的輪診時間，他又稱，醫管局會考慮病人負擔能力，收費亦屬「可負擔水平」。

黃立己指出，現時公立醫院約提供10項放射服務，其中常用的包括X光、電腦掃描（CT）、磁力共振（MRI）、超聲波等。按照私營機構收費，X光要價約200至300元；而電腦掃描、磁力共振則要幾千至過萬元。醫管局指，2023至24年度，接受電腦掃描、磁力共振及超聲波服務的病人人次分別為611,051人、87,135人及280,488人，而同期的服務需求量則分別達691,000人、111,000人及365,000人。接受磁力共振及超聲波服務的病人中，非緊急的例行個案佔約三分一。而且，約有1成病人預約放射服務後缺席，浪費已準備好的服務。

「可等」個案最長需3年半 醫管局放射統籌委員會主席李醒芬表示，醫院會優先照顧危急病人，約99%的緊急病人可於一日內接受放射服務，而第一、二優先類別的病人，則有五成個案輪候3周及30多周以內。至於被醫生評估為「可等」的例行個案，最長要等超逾190周，即約3.6年。

他續指，醫管局透過公私營協作、日間放射診斷計劃等增加服務量，其中後者透過中央援港應急醫院設備，由2023年4月至去年底已為35,361名病人提供放射服務。雖然當局已不斷加大服務量，但需求急增，亦令供求差距進一步拉大。

黃立己指出，為精準運用資源，增加對危急重症病人的保障，醫管局局正探討就放射服務逐項收費的可行性，讓市民「共付小部分的醫療費用」。期望引入收費制度後，可讓市民珍惜醫療資源，減少浪費，並強調改革後政府對醫療的承擔不變，調整費用後的額外收入會全數用於加強醫療服務。