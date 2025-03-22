僅2小巴線「紅轉綠」 議員質疑成效

倡勿「欽點」 准營辦商自由加入

公共小巴的載客量在疫情過後，2023和2024年兩年當中是大致保持平穩，平均每日的載客量147萬人次，在過去多年都是佔公共交通服務市場份額約13至14%。議員陳沛良指政府的交通政策，是希望把現有的紅巴逐步轉為綠色，以便在監管之下運作，因此推出特選「紅轉綠」計劃，邀請紅巴車隊營運商參與，但11條線當中只審批兩條線，關注其餘9條線的情況。如有關紅巴屬於「單頭」車，當局會如何去處理？另一名議員易志明指，許多紅色小巴已加入兩元乘車優惠計劃，具有參與條件，可否考慮把署方「欽點」的做法，改為營辦商自由「舉手」加入。運輸署署長李頌恩回覆，指去年8月推出的特選「紅轉綠」計劃，先邀請11條的現有紅巴路線營辦商，看看他們是否有興趣轉做綠巴，在毋須通過遴選下原線轉做綠巴行走。