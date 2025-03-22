中灣繞道欠390萬工程費 20工人追薪 保華建築承辦 赴政府合署拉橫額

【本報訊】老牌承建商保華建業集團旗下的關連公司屢被指拖欠分判商工程費用及供應商鋼筋費用，其中保華建築承辦的港島路政署工程，昨日再有工人追討欠薪。三判指，中環及灣仔繞道保養工程被二判及大判拖欠工程費用390萬元，工人至今未獲支薪，昨早再到北角政府合署路政署寫字樓拉橫額追薪。路政署表示，昨早接獲4名該署轄下港島區道路維修定期合約的分判商代表求助，指總承建商保華建築有限公司仍未繳清該公司已完成工程的餘下款項，而署方從分判商代表得悉事件不涉及工人被拖欠薪金。

路署籲分判商循法律索償 昨日有近20名工人因大判仍未收到工程費用，而向香港建造業總工會求助。該會指，政府作為最大僱主，有責任監督旗下所有公務工程之運作，包括施工進度、質量及工人接福祉，該會強烈呼籲相關部門立即解決工友燃眉之急。

本報向路政署查詢，該署指近日沒有收到在上述合約下有工人被拖欠薪金的報告。根據紀錄，署方過去接獲與上述合約有關的分判商工人欠薪個案，均已在署方介入後全部獲得解決。至於承建商保華於2024年年中出現財務問題，該署已於2024年7月委託另一承建商接手本署轄下港島區道路維修的工作。署方已就是次事件向上述分判商了解，得悉被拖欠的工程費用涉及2024年7月前的工作。

由於保華已向法院申請委任臨時清盤人處理債務問題和制訂重整方案，已即時要求保華盡早妥善解決與該分判商的商業糾紛，並建議受影響分判商可循法律途徑申請索償，會繼續聯絡保華及其臨時清盤人，為該分判商提供適切協助。