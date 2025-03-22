3月22日(六)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月22日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
5日大嬰昏迷不治 家屬認屍
男嬰親友抵達殮房辦理認屍手續。（蘇偉明攝）
【本報訊】一名5日大初生男嬰，本周四（20日）被發現在深水埗石硤尾邨美柏樓單位內暈倒昏迷，家人發現男嬰全無反應，遂慌忙報案求助。男嬰由救護車急送明愛醫院搶救，惜最後不治。至昨晨，男嬰的3男一女親友抵達葵涌公眾殮房辦理認屍手續，逗留約一小時後離去，期間眾人神情凝重，默然不語。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20250322-0322_00176_023/5日大嬰昏迷不治--家屬認屍
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc