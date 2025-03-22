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5日大嬰昏迷不治 家屬認屍

男嬰親友抵達殮房辦理認屍手續。（蘇偉明攝） 男嬰親友抵達殮房辦理認屍手續。（蘇偉明攝）
男嬰親友抵達殮房辦理認屍手續。（蘇偉明攝）
【本報訊】一名5日大初生男嬰，本周四（20日）被發現在深水埗石硤尾邨美柏樓單位內暈倒昏迷，家人發現男嬰全無反應，遂慌忙報案求助。男嬰由救護車急送明愛醫院搶救，惜最後不治。至昨晨，男嬰的3男一女親友抵達葵涌公眾殮房辦理認屍手續，逗留約一小時後離去，期間眾人神情凝重，默然不語。
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