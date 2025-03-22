做騙黨跑腿 逾月犯11案涉款190萬 猜猜我是誰呃保釋金 司機15歲仔就擒

【本報訊】執法部門針對今年於屯門區發生的3宗「猜猜我是誰」電話騙案，騙徒一如既往假扮受害人兒子，訛稱自己涉及刑事案件被拘留，要求受害人提交現金作保釋金，同時有同黨致電受害人訛稱是其兒子朋友，相約受害人見面。當受害人交出現金後，再聯絡親人始驚覺被騙。執法部門經翻查閉路電視紀錄及情報分析，鎖定兩名詐騙集團骨幹成員的身份。

專吼長者 最大損失76萬 至本周三（19日），警員分別在元朗及荃灣，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕一名27歲男子及一名15歲少年，二人已被帶走調查。被捕男子報稱司機，少年則無業，初步調查相信二人並不相識，俱受詐騙集團操控，於今年2月至3月間，至少涉及11宗同類型騙案。受害人均為退休人士，年齡介乎61至89歲的長者，損失總金額高達190萬元，最大一宗損失為76萬元。

據悉，兩名疑犯在社交平台被招攬加入詐騙集團，其中一人負責接觸受害人收取現金，然後把騙款交給另一人，他會根據指示把騙款交給不知明人士，二人獲取約1,000元報酬。另外，被捕男子犯案時駕駛Tesla電動車前往接觸受害人。執法部門指出，部分受害人接聽家居固網電話來電的騙徒電話，故此呼籲市民提醒家中長者如收到家居固網電話的陌生人來電，必須提高警覺。