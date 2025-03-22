皇后山邨5歲兄帶弟爬出窗 危坐揈腳生險象

「飛將軍」拯救 熟睡父母涉虐兒有排愁 昨日上午，粉嶺皇后山邨一對年幼調皮小兄弟，疑趁父母好夢正酣，5歲兄長取了鎖匙打開單位窗花，帶着3歲的弟弟爬出窗外，分別危坐外牆石壆及冷氣機窗台，雙腳懸空嚇煞街坊。救援人員趕至，先伸手出窗外把弟弟拉回單位；消防「飛將軍」繼而游繩而下，抱起兄長帶回單位，並把他們送院檢查。執法部門經初步調查後，以涉嫌「疏忽照顧兒童」，拘捕小兄弟的90後父母。不少網民均對事件「睇唔過眼」，直斥「疏忽照顧兒童，×硬街」，又慶幸「好彩小朋友無事，唔係成世咁好運」。

昨日上午約10時半，皇后山邨皇樂樓一低層單位，一對小兄弟懷疑貪玩爬出窗外，分別危坐大廈外牆石壆及冷氣機窗台，雙腳懸空吊吊揈。其中一名男童，更多次嘗試捉着窗外的晾衫架，情況險象環生且觸目驚心，不少街坊見狀，慌忙報案求助。

見脫險 街坊歡呼 救援人員接報趕至，迅速進入單位營救，有人員首先伸手出窗外，捉緊危坐外牆石壆的弟弟，把他安全拉回屋內。其後，消防「飛將軍」攀出外牆，從上層單位游繩而下，先以繩索套着危坐冷氣機窗台的哥哥軀體，然後把他抱起帶回單位。

事件吸引不少街坊駐足圍觀，眾人見小兄弟平安獲救後，不禁鬆一口氣且拍手歡呼。小兄弟經初步檢驗後，證實沒有表面傷痕，他們事後由一男一女親友陪同，清醒由救護車送往北區醫院檢查。

調皮取匙開窗花 獲救年幼小兄弟與父母，同住皇樂樓一低層單位。消息指，本周四（20日）晚小兄弟疑扭計不肯睡覺，一家人擾攘至昨日凌晨始告入睡。豈料，昨晨兄長疑趁父母仍在夢中，遂取來鎖匙打開單位窗花，帶着弟弟爬出窗外。執法部門經初步調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，拘捕小兄弟的姓李（32歲）父親及姓陶（29歲）母親。

事件旋即引起網民熱議，他們閱畢有關片段及相片後，有人質疑小兄弟「點解會爬到出去？」、「佢哋點樣落去㗎？」、「無窗花嘅咩，有無搞錯，好彩無跌落去，黐黐哋線點會唔裝窗花？」另有人表示「好驚喎」、「睇到都驚」、「尋晚睇完哪吒2」；更有人直指其父母不是，「疏忽照顧兒童，×硬街」、「申請保護兒童令，唔理就咪生啦，呢啲父母真係不知所謂，入去坐吓先啦，咁黐線」、「兩個小朋友無理由會咁爬出去，基本都會驚啦，定係平時一家人唔習慣搭升降機，由窗口落街，咁就無話可說了」、「好彩小朋友無事，唔係成世咁好運」。