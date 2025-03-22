申公屋入息資產額微升 1人戶月入上限$13090

【本報訊】房委會昨日通過新的公屋入息及資產限額，2025/2026年度公屋不同居住人數申請者的入息及資產限額平均上調1.7%，下月1日起生效。新規定下，一人公屋申請者的入息限額上調至13,090元、資產限額為29.1萬元（見表二）；3人家庭每月入息限額上調至25,100元、資產限額為51.4萬元。

該會指，在現行安排下，若公屋租戶中有個別成員以白表資格購買資助出售單位或購買私人住宅物業，不論有關物業是否已落成，房委會均會向有關租戶發出「遷出通知書」，要求交還其公屋單位。至於綠表申請者，則在接收所購買的物業前毋須交回公屋單位，並可繼續繳交現行租金。新安排則讓已經簽署買賣合約（包括臨時買賣合約）購買私人住宅物業或個別成員以白表身份購買資助出售單位（不論有關住宅物業是已建成或未落成），他們可以租住原有的公屋單位，直至簽訂轉讓契據後才交回公屋單位或刪除戶籍。

公屋戶購資助房 准不作申報 同時，若租戶（包括部分家庭成員）透過房委會/香港房屋協會的資助出售單位計劃購買單位，不論是綠表或白表資格，即使沒有另行向房委會作出申報，均不會被視作漏報或拒絕申報購買相關資助出售單位計劃的物業。