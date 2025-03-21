加辣通過展威力 油塘居民免食塵

過去數年，有立法會議員稱不斷收到油塘區居民非常多的投訴，關於當區有水泥廠形成非常嚴重的空氣污染情況，這情況持續很久。本報一直秉承為民請命的原則，鍥而不捨跟進及報道，指該水泥廠即使被停牌，卻依然走法律罅照常營運，事件引起當局及社會廣泛關注。政府遂修例針對打擊無牌指明工序作業及落實最新空氣質素指標檢討；立法會本月19日終於三讀通過《2024年空氣污染管制（修訂）條例草案》。

該法案委員會主席議員鄧家彪指過去《東方日報》曾頭版報道，稱法例是防君子，難防小人，有些違規違法的營辦商會用盡程序上的空隙和漏洞繼續經營。議員希望政府相關部門同心協力做好舉報、搜證、執法，解決困擾油塘居民「被迫食塵」的問題，指法例有震懾力，因《空氣污染管制條例》是加入封廠、截水截電和截斷燃料，擅闖者會有刑事責任。通過的空氣污染條例將於4月11日生效。

法例賦權環保署署長有權「加辣」，即發出封閉通知的形式去封閉工廠，杜絕其走法律罅。回顧昔日水泥廠風波，環保署指，至2023年12月，共向涉事的混凝土廠發出32張傳票提出刑事檢控，案件正由法庭處理。當時環保署指出，正着手修改《空氣污染管制條例》，以加大執法權力封閉違規處所，讓部門未來能更快速和有效處理類似情況。審議該法案的委員會主席鄧家彪指修例賦權環保署署長有權「加辣」，發出封閉通知的形式去封閉工廠，這招果然有立竿見影之效。

鄧家彪指他昨日便收到有關油塘混凝土廠東主的訊息，指公司由去年11月至今年3月，持續跟屋宇署有書信聯絡，決定混凝土廠將在4月1日停止運作，涉及生產水泥的船隻都會離開。屆時油塘居民就不會再看到在那個地段，會有混凝土車出入。

除了停止運作之外，有關混凝土廠亦有進一步的決定，已安排工程承辦商於4月7日開始，在東園街地段的混凝土廠進行圍封，繼而清拆，拆卸的大型器材會吊運往一艘躉船上，有關工程安排已獲屋宇署同意。

鄧家彪希望相關部門做好協調，將一個困擾油塘社區的環境問題，採取一個相對和諧的方式，令事件告一段落；而廠房東主的明確承諾，希望給社會大眾信心，從4月7日後，油塘居民終於可以展顏歡笑，不必日日過着塵土飛揚、掩臉匆匆急行的日子！

油塘居民可謂「一天都光晒」，終盼到無牌運作水泥廠徹底搬遷的一天，誠可喜可賀！據悉，目前油塘一帶正改劃為綜合發展區，會建設不少於15米寬的海濱長廊，並計劃設立遊艇停泊處和建遊艇會，為本港經濟發展增添動力。從以上可見，油塘由昔日的「執法無能，逼人食塵」，到如今的「執法賦能，杜絕食塵」，完全看政府是否能加快步伐，發揮效率並果斷執法。油塘居民昔日的「塵滿面」，換來今後的油塘海濱悠閒漫步，欣賞夕陽西下的維港風光，無疑多得各方的努力跟進。