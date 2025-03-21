強詞有理：軟實力提升

英國有間諮詢公司早前發布《2025年全球軟實力指數》，中國排名從去年全球第三升至第二，僅次於美國。這種排名也許沒有太大意義，但大致能反映國際社會對中國的最新看法，隨着中國硬實力不斷增強，軟實力水漲船高，外國人自然要刮目相看。畢竟軟實力始終靠硬實力支撐，沒有硬實力，軟實力也就無從談起。英國乃至整個歐洲的全球影響力日益衰退，就是因為硬實力下滑，軟實力自然也下滑。

長期以來，西方一直壟斷國際話語權，諸如文化吸引力、政治體制、普世價值等軟實力，皆由他們定義，中國不但沒有發言權，反而被刻意妖魔化。直至近年，中國綜合實力迅速提升，國際地位和影響力隨之上升，才逐漸打破西方壟斷話語權的局面。從科技產品井噴式爆發、5G技術領先世界、電動汽車一騎絕塵、人工智能DeepSeek橫空出世，到3A遊戲《黑神話：悟空》掀起熱潮、動畫電影《哪吒2》熱爆全球，中國既展示了科技硬實力，也展示了文化軟實力。

近年中國不斷強調四個自信：道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，實際上也是軟實力提升的體現。美國前駐華大使伯恩斯曾經驚嘆，中國變了，變得愈來愈咄咄逼人。沒錯，中國確實變了，但不是變得咄咄逼人，而是變得更加強大，更加自信。過去中國貧窮積弱，備受列強欺負，導致中國人普遍有一種崇洋媚外的心理，總是認為外國月亮更大更圓，於是盲目追求舶來品，荷里活電影、歐洲傳統品牌、日韓文化娛樂佔據主導地位。後來才發現外國的月亮並沒有甚麼不同，愈來愈多人認識到西方社會、政治和文化的種種缺陷，對中國傳統文化和政治制度也就更有自信。

特別是這些年美國不擇手段遏制打壓，阻止中國崛起，更是激起中國社會普遍反感，對美國曾經的美好印象消失殆盡，那些言必稱美國的自由派公知固然已沒有市場，美式民主和西方價值觀更被棄如敝屣。正如美媒指出，美國在華軟實力正不斷褪色，美國文化和思想對中國人的吸引力逐漸減弱，曾經廣受歡迎的美國品牌在與中國品牌的競爭中節節敗退。

說到底，東升西降是大勢所趨，中國硬實力和軟實力同步上升更是歷史的必然，美國企圖靠遏制打壓來阻止中國發展，維護自己的霸權，終究是枉費心機。