放蛇打擊白牌車 拘3司機

【本報訊】東九龍區警員昨日在區內進行以情報主導的打擊交通違法行動。警員於網上平台發現有私家車懷疑提供接載服務，遂展開打擊非法私家車作出租或載客取酬用途（俗稱白牌車）的行為。

行動中，警員喬裝乘客，在一網上平台以350元租用一輛私家車由九龍區前往香港國際機場，並拘捕一名32歲姓蔡本地男司機，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「使用汽車時沒有第三者保險」。

$2000租車往酒店 警員亦於同一網上平台以600元租用一輛私家車由九龍區前往香港國際機場，並拘捕一名33歲姓何本地男司機，涉嫌「駕駛時沒有攜帶駕駛執照」、「沒有攜帶身份證明文件」、「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「使用汽車時沒有第三者保險」。

在下午約1時，警員喬裝乘客，再於同一網上平台以2,000元租用一輛私家車由九龍區前往紅磡一酒店，並拘捕一名33歲姓張本地男司機，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「使用汽車時沒有第三者保險」。

3名被捕人士已獲准保釋候查，須於4月中旬向執法部門報到。該3輛私家車則因沒有運輸署發出的出租汽車許可證及涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，被執法部門扣查作進一步檢驗。