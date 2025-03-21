打擊詐騙洗錢罪案 54人呃近2億落網

投資虛幣遭愚弄 苦主失7200萬最嚴重 為了打擊層出不窮的騙案，執法部門在上周一（10日）至前日，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕54人，當中主要為傀儡戶口持有人。初步調查顯示，他們涉及45宗不同類型騙案，涉款共約1.94億元。其中一名受害人因誤墮投資騙局，結果損失7,200萬元成最大「苦主」。其中兩名被捕內地女子已被落案起訴，案件已於上周二（11日）提堂。

為打擊詐騙及相關洗黑錢活動，執法部門於本月10日至19日，展開代號「世爵」的打擊詐騙及洗黑錢案件行動，期間偵破45宗相關案件，涉案騙款高達1.94億元。

多為傀儡戶口持有人 被捕人士包括33男17女本地人及兩男兩女內地人（19歲至66歲），分別報稱任職地盤工人、貨車司機、侍應、文員、家庭主婦及無業，他們大多為傀儡戶口持有人，分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」。行動中，執法部門攔截共約945萬元犯罪得益，將追查其他款項去向。

執法部門指出，行動中偵破的騙案包括網上投資、求職、購物、貸款及電話騙案。損失金額最大的是一宗投資騙案，案中外籍事主被誘騙投資虛擬貨幣，把款項轉帳至多個銀行戶口，最終損失7,200萬元。

警員追查該宗案件，事後拘捕兩名分別30歲及34歲內地女子，她們各自報稱為商人及家庭主婦，已被分別落案起訴一項「洗黑錢」罪，案件已於本月11日在九龍城裁判法院提堂。其餘被捕人士已獲准保釋候查，須於4月下旬向執法部門報到。

執法部門重申，「以欺騙手段取得財產」屬嚴重罪行，根據香港法例第210章「盜竊罪條例」第17條，一經定罪，最高可被判處監禁10年。「洗黑錢」亦屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年；根據《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）第25條，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，一經定罪，最高可處罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。

為加強打擊利用傀儡戶口洗錢，執法部門檢控傀儡戶口持有人時會向律政司徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。