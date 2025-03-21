機場破3毒案 檢貨值5840萬

【本報訊】海關近日偵破3宗由航空渠道入口的大型毒品案，並循線掩至葵涌一工廈單位，搗破一個毒品儲存及分銷中心。行動中，關員檢獲總市值約5,840萬元的懷疑毒品，包括大麻花、氯胺酮（俗稱K仔）及海洛英。

調查人員表示，其中兩宗販毒案在機場空運貨站破獲。第一宗案件發生於本周一（17日），海關根據風險評估，揀選一批由荷蘭到港、報稱載有光譜測定儀的貨物進行查驗。該批貨物分為兩個木箱，共重201公斤，關員在審核貨運文件時，發現貨物由荷蘭的科學儀器製造商郵寄至尖沙咀一商業大廈，但收貨公司並非從事科學儀器相關業務，故此認為事有可疑。

科學儀藏K仔 拘20歲收貨男 關員先利用X光儀器掃描該兩個木箱，察覺箱內除了有兩件高密度、類似機器的物件，亦分別有其他形狀與報稱貨物不相符的物品。關員打開木箱作進一步檢查，發現除了科學儀器及其配件外，另有8個相對其他組件顯得特別沉重的紙盒，每個紙盒內均放有可疑的白色結晶物，透過拉曼光譜儀等高科技儀器進行檢驗，初步確認為俗稱K仔的氯胺酮。該批懷疑毒品共重約25公斤，估計市值約1,180萬元。

至本周二（18日），海關進行監控遞送行動，在尖沙咀拘捕一名報稱任職廚師的20歲收貨男子，之後押解他到葵涌一工廈單位搜查，再於屋內檢獲約760克懷疑海洛英及一批懷疑毒品包裝工具，估計毒品價值約46萬元。海關相信，販毒集團利用工廈單位作毒品儲存倉庫，並進行毒品包裝及分銷用途。被捕人士已被扣查，他已被控以兩項「販運危險藥物」罪名，案件已於昨日提堂。

軟墊包裹大麻花 圖轉運赴英 另一宗案件發生於本周二上午，海關分析情報，鎖定一批由48箱共重642公斤、由泰國空運抵港的貨物。由於該批貨物並無完整申報內容，故此引起關員懷疑。關員觀察X光影像，見到縱向角度的影像顯示為平均的綠色，但橫向影像見到貨物夾雜不同的低密度影像，於是作出詳細檢查。

關員打開第一個紙箱，見到箱內有兩個膠袋，每個膠袋均載有異常沉重的塑膠軟墊，而每層軟墊均包裹着經真空包裝的懷疑大麻花。關員最終從該批貨物內檢獲152公斤懷疑大麻花，市值高達3,900萬元。就該宗案件，海關發現有海外公司委託本地的貨運代理公司收貨，並已安排用空運方式把該票貨物轉運至英國。針對相關走私趨勢，海關會加強與海外執法機構合作，以有效打擊跨國販毒活動。

15公斤K仔寄艙 經荷土抵港 調查人員又指，海關於本周二亦偵破一宗航空旅客販毒案，關員當日在機場入境大堂，截查一名由荷蘭阿姆斯特丹、經土耳其伊斯坦布爾抵港的33歲本地女子，期間透過X光見到其寄艙行李有大片可疑綠色影像，於是打開相關行李箱檢查，繼而發現內有一包重約15公斤的可疑白色粉末，經初步檢測後懷疑為K仔，估計市值約710萬元。據了解，販毒集團並未以任何物品作掩飾，而是直接把懷疑K仔放入行李箱內。被捕女子已被控以一項「販運危險藥物」罪名，案件已於昨日在西九龍裁判法院提堂。