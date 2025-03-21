婚戒公司收訂金失聯 新人失預算涉52萬元

疑違反商品例 男董事終就逮 有婚戒設計公司早前收取訂金後，近期多次以各種理由不斷延遲交付客人所訂購的結婚戒指，至本月初該公司不但失聯，門市及寫字樓更人去樓空，有新人因此大失預算兼退款無門，在「等唔切」下無奈另購結婚戒指行禮。海關接報及經調查後，於前日以涉嫌《違反商品說明條例》，拘捕該公司唯一男董事。至昨日上午，海關共接獲57宗舉報，涉款共約52萬元，最高一宗涉款約二萬元。

香港海關早前接獲市民舉報，指本地一間婚戒設計公司在接受客人訂購婚戒後，多番延遲交貨，至本月初更失去聯絡及結業，門市及寫字樓俱人去樓空。有新人因此而大失預算，同時亦退款無門，部分人無奈「急急腳」另外選購戒指應急，另有新人在結婚當日無法取得戒指，成為人生中重大遺憾。

經營近10年 有事主去年6月訂購 海關隨即聯絡投訴人錄取口供，了解當時訂購過程。據悉涉案婚戒設計公司經營近10年，曾多次參加婚嫁展覽，以吸引新人訂製戒指。個案中最早於去年6月訂購結婚戒指，當時涉事公司聲稱訂造需時，與客人訂立3個月交貨期，惟於交貨期後接連以送錯貨、需要修改等不同理由延遲交付戒指，最後更關門大吉。

海關經跟進調查後，於前日以涉嫌違反《商品說明條例》當中「不當地接受付款」，拘捕有關公司的41歲唯一男董事，該男子已獲准保釋候查。海關將繼續跟進案件，不排除有進一步拘捕行動，並呼籲其他受害人盡快聯絡海關，提供有關訂購資料、單據等作出舉報。截至昨日上午8時，海關共接獲57宗舉報，涉及款項總金額約52萬元，最大一宗涉款約二萬元。