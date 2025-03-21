醫健：職場健康：參與「第二十五屆建造業安全大獎分享會暨頒獎典禮」吸取業界寶貴經驗

職安局及勞工處聯同多個政府部門、機構、商會及工會舉辦「第二十五屆建造業安全大獎」，旨在提升建造業僱主及僱員的職安健意識，並嘉許在職安健方面有良好表現的承建商和工友。今年大獎以「高處及離地工作安全」、「吊運工作安全」及「電力工作安全」為主題，共接獲近480個項目參賽。大獎分享會暨頒獎典禮將於2025年4月17日（星期四）在灣仔香港會議展覽中心舉行。屆時，得獎機構代表將分享成功經驗，讓業界人士從中學習，共同提升香港的職安健水平。

今年建造業安全大獎設有9個獎項，包括「最佳施工方案」、「最佳吊運工作安全改善計劃」、「最佳高處及離地工作安全改善計劃」、「安全文化比賽」、「最佳職安健維修及保養承建商」、「職安健模範高處工作技工」、「職安健模範升降機及自動梯技工」、「職安健模範電工」及「職安健模範吊運工作團隊」。

今年大獎在「最佳安全文化地盤」下新增「險失事件報告及最佳實踐獎」，旨在表揚地盤透過實施有效匯報、分析及跟進險失事件，提高工友的安全意識，減少意外發生。為配合今年度主題「電力工作安全」，大獎新增「職安健模範電工」，以表揚和嘉許在工作安全和健康方面有良好表現的電工，藉此加強技工對電力工作的安全意識。

日期：2025年4月17日 （星期四）

時間：上午10時至下午5時30分 （上午9時30分開始登記）

地點：灣仔香港會議展覽中心會議室N201

講者：得獎機構代表

費用：港幣$100

報名截止日期為2025年4月10日（星期四），名額有限，先到先得

網上報名：https：//sms.oshc.hk/online/activityT.aspx?activityid=9464

職業安全健康局

www.oshc.org.hk