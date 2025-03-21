撞斃修路工罪成 貨車司機4‧14判刑

【本報訊】一名貨車司機3年前駕駛中型貨車，沿青沙公路往九龍方向行駛，當貨車駛至近南灣隧道一個道路維修工程地盤時，懷疑撞斃一名正在工作的60歲菲律賓籍男工人。涉案貨車司機被控危險駕駛引致他人死亡罪，他否認控罪受審，昨日在區院被法官謝沈智慧裁定罪成，須還押至4月14日判刑。

59歲男被告張惠森，被控於2022年5月24日，在青衣青沙公路里程18.2E（往九龍方向）附近，危險駕駛一輛中型貨車，導致Tumamao Donato B.死亡。

根據判詞指，被告承認案發時不小心駕駛，但否認危險駕駛。唯一的爭議點是在於被告的駕駛方式，是否顯然地遠遜於一個合格而謹慎的駕駛人士會被期望達到的水平。

法官裁決表示，從錄影片段可見，本案死者從沒衝出被告貨車行駛的行車線，反而是一直站在兩條行車線的分隔位置。案發時天氣良好，路面乾爽，交通極稀疏，被告的視野亦一望無際。如被告有留意路面的情況，他早已知悉涉案路段有修路工程。

指未留意路況 裁屬危駕 法官指被告理應知道會有修路工人在公路上，應格外留神，提防在有關行車道或其附近進行工程的人員及車輛會突然走近，或闖入開放的行車線。被告在收窄的行車線上超速駕駛，不留意路面情況是極度危險的駕駛方式。

法官認為，對一個合格而謹慎的駕駛者而言，被告的駕駛方式會屬危險，是顯而易見的，最終裁定被告危駕罪成。案件編號：DCCC 136/2023