醫健：醫患同行：急症室收費改革是提質提效的開始

面對千億財赤，政府雖然已從各方面開源節流，但在醫療開支上並沒有大刀闊斧，特區政府在面對公共財政壓力下，仍然增加醫管局的撥款3%至1,002億元，面對財爺「網開一面」，醫管局已強調會配合政府推出的深化醫療體系改革，持續優化及加強公營醫療服務。並承諾會善用資源，提升效率，減少浪費，精準投放，務求公共資源用得其所，包括檢討資助架構及水平，讓公共醫療可持續發展。

事實上，根據政府數年前的資料，從1990至2020年度30年間，醫療衞生總開支以平均5.6%的年率上升，增幅大於本地生產總值在同期間內的平均每年增長3.4%。要善用資源，其中一項便是急症室的使用是否存在資源錯配甚至浪費的問題。

最近醫衞局已公布公立醫院一系列收費調整，包括急症室收費及引入一些預約檢查的共付概念。局方會考慮自身成本、市民合理共付水平，以及資源運用優次，市民承擔程度等，並把資源趨向集中急重、危疾病人身上。政府亦承諾把費用調整後的額外收入，投入回到醫療服務中，還富於民。這些提議雖然未必是市民受落的建議，但局方在共度時艱下作出一些創新性的思維，以用者自付及共付原則及把公共資源分配到更有醫療需要及財政需要的病人身上，達到更有效醫療效率的導向性，是有承擔政府的表現。

現時醫管局的收費中，政府補貼佔整個醫管局支出接近97.8%，某些項目的補貼甚至是100%，在芸芸醫療開支項目上，相信沒有人認為公帑每一項也是用得其所。資源錯配及浪費案例經常出現，基於一些約定俗成及不靈活的管理制度下，以致各大聯網的「山頭主義」，藥物浪費，儀器及消耗品過度訂定造成浪費，各項手術及醫療程序成本並不透明，管理行政工種重疊等話柄並不新鮮，但要在林林總總複雜的醫療及行政程序中進行大改革，事實上並不易辦到，就正如最近英國國民保健署（NHS）提倡被取締，縮減數千名員工，根據首相的說法，廢除NHS能減少官僚主義，令醫療服務管理能重回正軌。

說實在，如果不用政治手段強勢整頓，恐怕是永遠改不了這些巨無霸機構對公共財政資源造成的大黑洞。現時局方小試牛刀是好開始，局方能參考擁有更高靈活性及智慧的私人市場及大企業高管手段，配合陸續有來更深更闊的改革，令公眾享有更公平更有效率及高質的公營服務，必定是香港市民樂見的。

病人醫護權益協會召集人 龐朝輝醫生

病人醫護權益協進會