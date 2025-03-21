灣仔暴動 移日返港青年囚45月

【本報訊】精通日語的青年涉嫌於2019年8月31日在灣仔參與暴動。事發後他移居日本，直至2023年他回港探親時，隨即被捕。該青年被控一項暴動罪，他於案件開審前認罪，並押後至昨在區院判刑。法官張潔宜指，涉案暴動具一定程度組織及計劃，示威者有備而來，人數遠超警力。法官亦批評該些示威者目無法紀，挑戰法治，最終判處被告入獄45個月。

僅開審前認罪獲減刑 現年27歲被告陳煒堯，在日本任職會計公司職員。他被控於2019年8月31日，在灣仔菲林明道交界處與天樂里交界處之間的軒尼詩道範圍，以及在天樂里一帶參與暴動。法官以5年監禁為量刑起點，指除認罪外無其他減刑因素，判被告入獄45個月。

同意案情指，案發當日傍晚，大批示威者在金鐘、灣仔和銅鑼灣一帶集結，有人用雜物堵路縱火，有人向警員投擲汽油彈。大部分示威者均穿上深色衣物，戴有頭盔、防毒面罩等裝備，有人手持長棍和盾牌。當晚近8時，警員開動水炮車由金鐘往銅鑼灣方向推進，期間亦施放催淚煙、發射海綿彈槍等驅散示威者。當中有示威者在軒尼詩道近晏頓街架設路障及縱火，與警員對峙。及後警員以水炮車射水。期間，警員截停被告，被告企圖用腳踢警員，最終被制服。被告當時身穿全黑衣物，戴手套，頸上掛着口罩。案件編號：DCCC 1213/2023