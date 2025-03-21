來往內地臨時通行證 港澳台居民可線上申辦

【本報訊】中國出入境管理局決定，從昨日起為有需要的港澳台居民，簽發來往內地（大陸）臨時通行證，可線上申辦並提供來往內地（大陸）通行證與居住證「雙證關聯」核驗服務。有議員就稱，對此措施表示歡迎，還期望可擴展至用於出入境。

上述兩項措施的具體內容，包括如港澳台居民因遺失損毀或忘記攜帶通行證，需緊急乘坐飛機、火車在內地（大陸）城市間出行，可通過手機登錄中國出入境管理局政務服務平台（移民局12367）即時申辦有效期為7天的電子臨時通行證，供民航、鐵路等單位查驗，避免耽誤正常的出行。

此外，如港澳台居民因辦理個人事務有通行證與居住證關聯需求，可在該局政務服務平台提交關聯查詢申請，或向全國任何一縣級以上公安機關出入境管理機構申請開具紙質關聯查詢結果，用以向有關部門和企業證明本人通行證與居住證的關聯關係。為港澳台居民提供辦證辦事服務的各行業主管部門及企業可申請對接該局出入境證件身份認證平台，根據港澳台居民需求，通過系統對接自動核驗雙證的關聯情況。

暫僅適用於搭飛機火車 議員黃國對新措施表示歡迎，惟目前臨時電子通行證只能用於在內地搭乘飛機與火車，期望在未來可擴展至在出入境時也能使用。黃國指，曾有求助人表示證件丟失需在深圳過一夜，第二天才能前往關口辦理臨時回鄉證十分不方便。還有議員則表示，新措施預計可進一步提升人流便捷度，還期望可進一步考慮推行電子回鄉證。