1777億臨撥通過 應付新財案實施前開支

【本報訊】立法會昨通過政府根據《公共財政條例》動議的擬議決議案，撥出約1,777.5億元，以應付新一份《財政預算案》獲通過前一段時間各項政府的開支。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂指出，按照今年財政預算案的時間表，撥款條例將不會在4月30日前實施，為確保在今年4月1日新財政年度開始時，政府不會因缺乏資源而需要停止提供教育、社會福利、醫療衞生等與市民息息相關的服務。總體而言，臨時撥款額可應付政府約兩個月的運作開支。在2025年撥款條例實施前，政府可動用的臨時撥款額合計為1,777.4888億元，約相當於2025年撥款條例草案下，撥款總額約6,397.14億元的28%。

新財年首周需付逾126億 他續指，政府每天均需要大量財政資源以維持公共服務項目，單在2025至26財政年度的首星期，需支付的主要開支逾126億元，當中包括給予醫院管理局的82億元的資助金，向約10萬個綜援受助家庭及約13萬名公共福利金受惠人士發放合共約14億元，向教資會資助大學發放約18億元補助金，向約740所幼稚園發放約5.47億元資助金，以及向退休公務員發放約7.3億元退休酬金，同時亦要支付合約員工的薪金和供應商的應付帳目等。

臨時撥款決議案通過後，政府亦需時完成相關的程序，包括刊登憲報，以及簽發臨時撥款令等，方可在4月1日起如常支付所需的開支。