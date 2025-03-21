調查：43%人不滿港府表現曳 陳茂波民望墊底

特首高官評分全減 愈年輕市民愈唔撐 政府民望繼續插水，香港中文大學香港亞太研究所昨日公布最新一次民意調查，經訪問711名18歲或以上的市民後發現，受訪市民對政府表現滿意度、高官評分均下跌，有43.7%受訪者不滿意政府表現，較對上一次、即去年10月的調查大增16個百分點；同時有34.1%受訪者不信任特區政府。官員方面，特首及3名司長均評分下跌，上月剛發表《財政預算案》的財政司司長陳茂波在3司中民望墊底，僅得38.4分。

中大亞太研究所的研究團隊於2月26日至3月11日就政府民望進行新一輪調查，研究採用雙框電話號碼取樣設計，發現僅有13.5%的受訪市民滿意港府表現，滿意率較2024年10月的調查大跌10.5個百分點。受訪市民對特首的整體表現平均分為44.2分，亦較去年10月的50.7分下跌6.5分。調查團隊進一步分析受訪者的背景，發現愈年輕的市民對政府及官員表現的評分愈低。

3名司長的評分亦較去年10月份下跌，政務司司長陳國基2月的平均評分為41.7分，較之前的47.7分下跌6分；陳茂波的評分由50.2分跌至38.4分，大跌11.8分，並且是自2024年3月以來最低。至於律政司司長林定國則由46.4分跌至40.6分。

超過3成人對港府不信任 對於港府的信任度，調查發現不信任政府的受訪者有34.1%，較去年10月份上升7.2個百分點；回答「普通/一半半」的有42.1%；表示信任的受訪市民跌7.1個百分點至21.8%。研究亦調查港人對北京中央政府的信任度，結果顯示34.2%的受訪市民表示信任北京中央政府，較去年10月份上升2.6個百分點；表示不信任的則有27.4%，較去年10月份上升1.2個百分點；而回答「普通/一半半」的有34.9%。