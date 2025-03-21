2月通脹1.4％ 煙酒飆近21％

【本報訊】政府統計處昨公布最新消費物價指數，今年2月整體消費物價與一年前同月比較，上升1.4%，較今年1月的2%相應升幅為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年2月的按年升幅，即基本通脹率為1.1%，亦較今年1月的1.6%為低。當局表示，收窄主要是由於去年農曆新年在2月份，導致比較基數較高，尤其是食品價格及旅遊費用。

水電燃氣升13.3% 統計處提到，每年首兩個月的消費物價一般會受農曆新年時間的影響而較為波動。由於今年農曆新年在1月，而去年則在2月，因此今年1月和2月數字的按年比較可能會受到某程度的影響。以今年首兩個月合併計算以消除農曆新年的影響，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.7%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則為1.3%，與去年12月的升幅相同。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年2月錄得按年升幅的類別為煙酒上升20.9%、電力、燃氣及水上升13.3%、交通上升2.6%、住屋上升1.6%、雜項物品上升1.4%、外出用膳及外賣上升1.2%，以及雜項服務上升1.2%。另一方面，錄得按年跌幅的類別為基本食品下跌1.9%、衣履下跌1.9%，以及耐用物品下跌1.1%。

港府表示，今年初的基本消費物價通脹維持輕微，各主要組成項目的價格壓力仍大致受控，展望通脹在短期內應維持溫和，但本地成本壓力或會因經濟持續增長而有所上升。外圍價格壓力應大致維持受控，儘管由地緣政治緊張局勢和貿易摩擦帶來的不確定性繼續值得關注。