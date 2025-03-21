低空經濟下月考牌 科學園無人機送外賣

監管沙盒批38申請 消防省時定位險境 低空經濟為香港政府今年重點發展項目，早前政府接獲72份監管沙盒申請，昨日公布批出38個項目，當中包括Keeta超視距無人機食物配送及消防處救援無人機等。當局指下月逐步試行首批低空經濟項目，舉例指Keeta將於科學園多座大廈上做飲品配送，所有項目會以安全為本，預計給6個月時間重點關注首批項目的運行，之後再開放第二批申請。當局強調啟動的項目可以讓公眾「看得見、摸得到」低空經濟。

政府一共接獲由72個申請人提交的「監管沙盒」試點項目申請，經發展低空經濟工作組審閱後，將推行38個項目，申請機構包括內地及本地的機構、大學研究機構、公共機構及商業機構，項目內容涵蓋緊急救援、物流配送、維修和安全檢查、監測及低空基建設施等多個領域及不同應用場景。

首航白石角長廊至馬鞍山 啟動禮上展示了10個「監管沙盒」試點項目，和5個與低空經濟應用相關的機構/政府部門攤位。當中消防處展示了如何利用無人機配合影像分析軟件，縮短搜索和救援任務中定位求助者的時間。美團則展示使用無人機運送貨物，提升運輸效率。順豐自主研發的無人機，則可用於運送醫療用品至偏遠的離島地區，也可用於城市間的貨物配送，相比傳統貨車運輸，效率更高。

其中一個參與機構Keeta Drone香港業務及公共事務負責人表示，Keeta Drone正與發展低空經濟工作組商議於香港科學園白石角長廊，至對岸的馬鞍山公園設立首條航線，新航線的員工招募和籌備工作已全面展開，工作地點位於科學園，具有配送、無人機操作經驗的申請者將獲優先考慮。目前已有部分外賣送遞員成功入職，擔任無人機操作員或地勤等職位，首批合作的商家包括香港麥當勞、必勝客等知名品牌。

「監管沙盒」的目的是讓行業持份者能夠在指定航線內，以可控和安全的方式就一些項目概念進行測試和試驗，協助政府收集數據，驗證不同應用場景的可行性。當局指「監管沙盒」是為創新科技提供安全的「試驗田」和「孵化器」，讓低空經濟「飛得穩、飛得遠」；同時激發智慧城市建設和經濟多元化發展的市場活力，讓公眾可以「看得見、摸得到」低空經濟。