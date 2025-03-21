與12歲女童性交案 律師擬認罪

律師 陸建廷

【本報訊】律師陸建廷涉嫌多次跟一名12歲女童性交，並錄製女童的裸體影片及拍照，牽涉照片疑超過200張。陸被控兩項非法性交、一項製作兒童色情物品，及兩項促致未滿16歲的人以製作色情物品等罪，案件昨日在區院提訊。陸透過律師表示將會承認控罪。

39歲被告陸建廷，控罪書上報稱職業為事務律師。被告在2024年5月8日被警員拘捕，之後遭正式落案起訴，並於同月10日被帶上法庭應訊。他原被控兩項「與年齡在13歲以下的女童非法性交」及一項製作兒童色情物品罪。後來，控方新增及修訂控罪，令被告現時面對5罪，除原本3罪外，還有一項「製作兒童色情物品」罪及一項「促致未滿16歲的人以製作色情物品」罪。

被控5罪 還押至11‧3答辯 被告的代表大律師昨指，被告擬承認5項控罪。法庭排期於11月3日正式處理被告答辯。被告沒有保釋申請，候訊期間繼續還押懲教署看管。

被告面對的控罪指，他於2024年3月4日及3月18日，與12歲的女童X非法性交。他另被控於2024年3月4日，以其流動電話製作有關X的兒童色情物品（描劃X的188張照片及9個錄影片段），及3月18日，以其流動電話製作兒童色情物品（描劃X的29張照片）。被告另被控於2024年3月14日至3月17日期間，在香港，促致X以製作色情物品，即以視像方式描劃X乳房的照片。案件編號：DCCC 3/2025