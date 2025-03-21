非法賭博罰款 警員上訴被駁回

警員 鍾志恒

【本報訊】一名男警涉嫌在休班期間，在火炭一個工廈單位內參與非法賭博，遭同袍揭發。男警及另外4名懷疑賭客，被控「在賭場內賭博」。經審訊後，5人全部獲判無罪。但律政司提覆核後，裁判官改判5人有罪，各罰款4,000元。該5人向高院提出上訴。高院暫委法官姚勳智昨經開庭後，駁回5人的上訴並維持原判。

涉案5名上訴人包括報稱警員的鍾志恒，他與周寶江、施福期、馬浚杰及胡思慧，同被控於2022年7月23日，在火炭世紀工業中心一賭場內賭博。5人不認罪受審，裁判官於2023年6月裁定眾上訴人面對的控罪均不成立。律政司其後提出覆核，裁判官於去年中裁決指，根據條例，若現場搜出賭博設備，除非有相反證據，否則必須推定該處所為賭場，以及相關人士曾參與賭博，最終改判5名上訴人罪成。

現場檢籌碼 官：不屬社交場合 上訴方昨指原審裁判官錯誤認為他們未達提證責任，又指在相同證據下，原審裁判官於覆核時突然改變看法，而上訴人當日只是找個地方飲食聊天，屬社交場合。法官認為，上訴人大部分時間都在該處所打麻雀，亦有人在錄影會面曾提及賭博注碼及投注數目，而現場麻雀枱櫃桶內亦有4,000元的籌碼，注碼金額屬不小，故不同意當時屬社交場合的賭博。法官又指，原審裁判官有權在覆核時，重新審視所有證據，故最終駁回上訴，維持原判。案件編號：HCMA 301/2024