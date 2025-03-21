搖晃3歲女奪命 狠父謀殺罪成 下周判刑

因向同居女友淋腐液而被判囚的男子，出獄後被指不停用力搖晃兩人的親生女兒，令女童患搖晃兒童綜合症。某日女童在深水埗單位昏迷，約11日後證實死亡，死亡之日她剛滿3歲。被告承認虐兒罪，另擬認誤殺罪，惟控方不接納，繼續檢控他謀殺罪。案件經審訊後，昨在高院審結。陪審團商議約3小時後，一致裁定被告謀殺罪成，法官把案件押後至下周三（26日），就謀殺及虐兒罪判刑，被告續還押。

現年42歲的被告劉佳坪，報稱任職送貨員。他接受教育至中二程度，過往有10次案底，牽涉12項控罪，包括於2017年向女友淋腐液，他於2019年承認一項引致他人嚴重受傷罪，判囚20個月；他另涉8項管有危險藥物罪，以及各一項違反感化令、違反緩刑令及抗拒警員罪。

沉重案件 法官感謝陪審團 法官昨引導4男3女陪審團時指，被告過往有淋腐液案底，但不能因此認定被告有犯罪意圖的可能性更高。另外，被告承認誤殺罪，不代表被告有意圖使死者死亡或身體嚴重受傷害。下午2時許，法官終完成引導陪審團，陪審團開始退庭商議裁決。至下午5時許，陪審團達成一致裁決，裁定被告謀殺罪成。裁決後，法官特意向陪審團稱，這是一宗沉重案件，感謝陪審團付出。由於辯方需時就被告承認的虐兒罪呈交案例及求情文件，故法庭決定押後至3月26日，一併處理謀殺及虐兒罪的判刑。

淋同居女友腐液 一度入獄 被告被控於2020年7月29日，在香港謀殺梁雅思。綜合控方開案陳詞及承認事實指，死者梁雅思於2017年7月29日出生，其母姓梁（下稱梁），被告跟梁沒有結婚，3人同住於深水埗一單位。死者出生後不久，被告曾跟梁發生爭執，並向她淋腐蝕性液體，被告因此而被判囚。

控方指，被告出獄後，對死者愈發嚴厲及粗暴，經常指罵死者，並曾不停前後用力搖晃死者。2020年7月18日早上，死者昏迷送院，醫生認為死者患上搖晃兒童綜合症，同月29日，事主生日當天被證實死亡。據被告與女友的WhatsApp對話紀錄，被告曾提到「要當雅思（死者）係狗咁教」、「要打要罰到佢服從自己」。案件編號：HCCC 61/2022