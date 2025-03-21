青少年護齒資助開展 每年200元

【本報訊】「青少年護齒共同治理先導計劃」昨日起開始，持有效身份證、已加入醫健通的13至17歲青少年可獲政府200元資助，一年有一次資助，青少年可到參加計劃的私營診所接受口腔檢查、洗牙等服務。計劃以共付方式，參加者需自行負擔由該診所釐定的共付診金，政府建議共付診金為200元。

2診所共付額僅收50元 衞生署表示，計劃中已獲接納申請的牙醫約有270名、共逾370個服務點，當中逾67%收取200元或以下的共付診金。根據計劃網站內公布的各診所共付額，有兩間診所僅收50元，為計劃內目前最低的收費；而收費最貴的一間診所則收850元，另外亦有4間共付額高達780元。

計劃的資助服務包括口腔檢查、口腔健康風險評估、洗牙、個人口腔護理建議、按風險評估結果提供牙面氟化物劑治療，以及口腔檢查結果報告。參加者可透過相關網頁查閱參與計劃的牙醫名單，揀選牙醫後自行聯絡相關診所預約，而名單亦列明診所地址、電話、共付額等。

另外，為提升牙科服務收費透明度，署方亦規定參與計劃的牙醫，除了需要公開共付額外，亦須公開在先導計劃下提供X光檢查、補牙及脫牙的收費。所有參與先導計劃的診所，會在門外或當眼處張貼指定標誌。