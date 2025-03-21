慢病共治3‧28覆蓋「三高」各項指數

【本報訊】「慢性疾病共同治理先導計劃」下周五（28日）開始，可提供血脂檢查，連同原有的糖尿病及高血壓檢查，將覆蓋「三高」各項指數，「計劃」的資助額、共付額及參加資格不變。另外，下月15日起，地區康健中心將會增設專屬護士診所及專職醫療服務，提供個人化慢性疾病管理、痛症管理及復康服務等，同日起，相關計劃下的專屬護士診所及專職醫療服務會加強足病診療服務。

衞生部門指出，上述服務的資助安排與現時相若，若參加者被診斷出有高血脂，第一年可享有最多4次資助診症，由第二年起則每年最多兩次。若參加者同時被診斷為血糖偏高，或患有糖尿病或高血壓，則可分別每年獲最多4次或6次資助診症。同時，計劃亦會為有需要的參加者提供免費基本藥物，包括降血糖、抗高血壓和調節血脂藥物。

4‧15增20專職醫療服務點 另外，下月15日起，康健中心將增設專屬護士診所及專職醫療服務，為沒有參與計劃的中心會員提供額外逾20個服務地點。計劃下的護士診所及專職醫療服務亦會於同日起加強足病診療服務，足病診療師會為患有糖尿病或高血壓的參加者進行評估，並為足部潰瘍或畸形等問題提供治療方案。