嚴重違規風險大 醫療中心遭釘牌

器材無恰當消毒 涉虛報監察紀錄 衞生署昨日公告，撤銷位於銅鑼灣的日間醫療中心「醫衞醫療中心」的牌照，該中心因不當處理和管理麻醉藥物、沒有恰當消毒醫療器材，以及職員訓練及監督不足，昨起被衞生署撤銷牌照，即日起不得進行外科及麻醉程序等專門服務。本月初衞生署已暫時吊銷其牌照，按衞生署規定，涉事機構可在10日內提出申述，該署昨回覆本報查詢，指考慮申述後作出上述決定，該署會繼續密切監察和規管持牌私營醫療機構，保障病人安全。

衞生署早前接獲投訴，懷疑醫衞醫療中心不當處理醫療器材，遂立即調查並進行突擊巡查。期間，署方發現該中心違反多項《日間醫療中心實務守則》，包括不當處理和管理麻醉藥物、沒有恰當消毒醫療器材，以及職員訓練及監督不足。同時，該中心亦涉嫌就部分的檢查和監察紀錄填寫虛假資料，包括醫療設備的檢查紀錄。衞生署認為，該中心違規的性質嚴重，對病人的安全構成潛在風險，已於本月初暫時吊銷其牌照。

不當處理麻醉藥物 不過，根據《私營醫療機構條例》第30及31條，有關持牌人可在獲通知吊銷其牌照起計的10日內作出申述。相關法定通知期限於昨日屆滿，該署亦考慮了申述，署方私營醫療機構規管辦公室已在網站刊登有關資料，下令該中心即日起不可進行外科程序及麻醉程序等專門服務。

本報記者昨再到醫衞醫療中心的銅鑼灣辦事處，涉事單位原有的招牌已被遮蔽，但仍偶有人出入。不過，該公司互聯網仍繼續宣傳業務，包括婚前檢查、脫痣、除胎記等。而網上搜尋該公司資料時，有網民訴說遭一同名公司疑似欺騙的經歷，該網民稱，在網上向該公司查詢業務，已被要求簽訂保密及和解協議，又有佩戴同名公司職員證的人士將她轉介往旺角家樂坊的一家美容中心，形容手法不當。