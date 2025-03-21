乘高鐵遊內地 近九成市民感興趣

【本報訊】近年港人旅行模式多變，除乘坐飛機外，高鐵亦成為不少市民出行的交通工具。有旅行社昨日公布一項關於遊客對高鐵旅遊事宜的調查結果，發現65%曾乘坐高鐵到內地旅遊，當中85%人表示每年最少去一次。而日本旅行團旅客則下跌一至兩成，主要受日本地震的消息影響而另擇他方。

永安旅遊本月7至13日，以問卷訪問逾4,300人，大部分是港人，了解他們對高鐵旅遊的興趣。受訪者中，近90%表明有興趣乘高鐵到內地旅遊，逾60%人會考慮以大灣區城市、珠三角口岸等為目的地。調查亦發現，受訪港人考慮安排高鐵旅行團的主因，包括節省交通時間及費用等；但部分受訪者對長途高鐵團有一定抗拒，近80%人表示，最多只願意花6小時乘高鐵。在預算方面，約七成人指，只願花最多800元乘車。

憂日本地震 報團跌兩成 永安董事長梁港蘭指，高鐵團將逐步成為內地旅遊的重心，永安今年首季在高鐵團方面的生意額按年增加兩成，加上內地有新高鐵站落成，有望全年高鐵團生意額升30%。至於有日本媒體引述當地專家指，北海道東南部外海的千島海溝，已累積足以發生黎克特制9級地震的能量，永安旅遊總經理馬世文就指，近一、兩周報名參加日本團的旅客，數目下跌10至20%，部分轉到台灣、南韓、內地或歐洲等，惟他指永安近月報團人數仍錄得約20%增長，相信相關消息對生意影響不大。