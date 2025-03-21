東平洲蒲台島無水電網 議員促改善推海上旅遊

【本報訊】旅客消費模式改變，港人北上已成常態，無論對旅遊業或零售及食肆均受重創。立法會昨通過「善用香港海島和海岸線資源，推動海上旅遊發展」的議員議案，有議員指東平洲及蒲台島擁有得天獨厚的地質景觀和生態價值，但長期欠缺供水供電和污水處理，通訊網絡覆蓋不足，限制海島旅遊的發展，亦有議員促請政府推動「跳島旅遊」，但必先加快改善碼頭計劃及島嶼間的交通網絡。

提出議案的議員建議全力推動大灣區遊艇自由行，要對一些過時法規拆牆鬆綁，確保業界緊貼市場發展，並盡快與深圳市商討在符合出入境的保安的條件下，在本港特定碼頭引入定點停靠、就近聯檢的遊艇通關模式，簡化出入境程序，便利國際遊艇旅客的通關。

提出修訂的議員郭偉强指不少離島欠缺基建配套，例如東平洲及蒲台島等，無電無水無網，不但影響島上的物資供應，亦限制海島旅遊的發展。他建議政府能完善島嶼的基建設施，過去要把電纜通往島嶼會好花工夫，由於現在有新能源，如果使用氫能的話，只需要貨櫃大小的機器，再定期輸送氫就可產生電力，為未來發展島嶼的旅遊設施和推動智慧旅遊，排除障礙。

籲優化碼頭及島際間交通 另一議員管浩鳴則指隨着旅遊趨勢的變化，深度和生態旅遊逐漸受到青睞，而「跳島旅遊」作為一種新興的旅遊方式，正在全球掀起熱潮，促政府應加快推進「改善碼頭計劃」，優化島際間的交通網絡。

針對議員建議發展海上旅遊，發展局副局長林智文回應指今個月會就南丫島石礦場前石礦場用地，亦有意向調查。紅磡站臨海用地，則委託港鐵做研究，而正構建南大嶼的生態康樂走廊，本月會進行參與發展意向書的邀請，流浮山和白泥一帶是北部都會區裏面其中一條最長的海岸線，除了生態和景觀價值的自然棲息地，還是觀賞日落美景的地方，建議設立酒店、度假村或生態旅舍，除了零售餐飲娛樂設施，還有各類型的生態旅遊用途，如一些戶外探險公園、露營場地等，今年上半年會邀請相關持份者提交市場發展意向書。