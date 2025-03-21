港航疑尿袋短路肇禍 行李架九霄起火

空姐乘客潑水自救 杭州飛港備降福州 香港航空一班由杭州飛往香港的客機（HX115），昨日在飛行途中發生機艙明火事件，懷疑有放置在行李架內的外置充電器起火，現場人士形容火頭一度有「臉盆大」，九霄現火警，乘客及機艙服務員一度夾手夾腳找液體淋熄火頭，飲用水及果汁全數用上，幸火頭被淋熄，行李架被燒得黑糊一片，飛機需要急降福州。機上168人均沒受傷，但滯留當地，港航晚上再派飛機接載乘客，料今日凌晨前後可到港。有工程師不排除事件由充電器短路引發，提醒市民要留意電池發熱情況。

涉事客機載有160名乘客和8名機組人員，昨日中午12時56分從杭州蕭山機場起飛，原定下午2時56分降落香港，但起飛後，客機卻在一萬米高空發生起火事件。

未着陸前 有乘客蹲在走道上 從乘客拍攝的片段可見，機艙內一個行李架突然起火，乘客及在場人士慌忙滅火，有指機上滅火器用完，為免火勢蔓延，機艙服務員及乘客紛紛以水、茶及果汁等液體淋熄火種，又擔心復燃。事後行李架被嚴重熏黑。部分乘客於飛機未着陸前離開座位蹲在走道上，有人則呼籲其他人不要坐在起火位置附近。

客機其後急降福州，機上人員從舷梯疏散後乘坐接駁車離開，停機坪上有消防車戒備。微信聊天群組有疑為機上乘客的對話，他們指事件中沒有造成傷亡，疑似是移動充電裝置（尿袋）起火。

乘搭該航班的本報讀者表示，曾目睹行李架噴出「臉盆大」的明火，眾人初時呆若木雞，兩隻小型滅火筒一下就用完。幸虧其中一名乘客衝上去，用其他人傳來的樽裝水止住火勢，但塑膠燒焦的氣味瀰漫艙內。有現場人士形容，全程機艙服務員及安全員有點慌亂，不夠鎮靜和果斷。

另有乘客說起火前先有一下爆炸聲，便開始冒煙，並布滿整個機艙；火勢曾一度救熄，但其後又再復燃，因此機艙服務員與乘客合力找水淋熄火種；亦有乘客稱回想事件時仍感到驚嚇，又說當刻只能不斷祈禱能安全降落。

果汁救火 專家指降溫無問題 註冊機械工程師盧覺強表示，若涉及外置充電器起火，相信是充電器內部短路引致。他提到，即使充電器沒為裝置充電，但內部仍有電流通過，一旦電線絕緣體老化，便有機會短路，提醒一般充電器發熱便要小心已出現毛病。被問到機艙服務員以果汁救火的做法，他又指，充電器有別於電源插座，並無連接其他電源，相信用水救火不會引致漏電，亦降低位置的溫度滅火，做法並無問題。

香港航空表示，事發後機組人員及時作出決策和處置，穩定乘客情緒，同時立即聯繫福州長樂機場進行緊急降落，以最快速度將事故風險降至最低，保障乘客安全。公司亦已安排另一航機接載乘客回港，預計昨晚8時55分到達福州接乘客回港。

香港民航處則指正跟進事故，暫時沒有收到有人受傷的報告，又稱香港航空已報告該事故，並會提交詳細調查報告。