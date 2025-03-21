遷出對社區發展有利 區議員關注騰出地皮

【本報訊】對於油塘水泥廠將停止運作，一直跟進事件的兩名觀塘區議員均指水泥廠遷出對整個社區發展有利，又指會關注水泥廠騰出地皮的新用途，希望能配合區內整體布局。

觀塘區議員呂東孩指水泥廠停運同清拆的決定是明智的。他認同水泥廠對建造業及城市發展有好大貢獻，但隨住時代變遷，油塘工業區轉型為10萬居民的商住區，該水泥廠的歷史使命已經完結，應另覓新址。他指有關水泥廠前後兩個牌照都已失效，加上管理欠佳，造成交通環境衞生問題，為區內居民帶來好大困擾，他亦曾多次呼籲水泥廠遷出。雖然傳媒報道後，相隔多年才搬走，但總算從善如流，「遲到好過無到」，遷出對整個社區發展都有利。

冀日後配合整體布局 對於水泥廠會遷往何處，他說不關心其新址，但為方便營運，相信選址海旁地區，但重要的是遠離民居以減少滋擾，指水泥廠在尋找新址一事上，政府應提供協助。至於水泥廠遷移後所騰出的地皮，他形容是優質地皮，儘管屬私人所有，但希望日後該地皮的發展，能配合區內整體布局。至於水泥廠遷出後所騰出的土地，另一名觀塘區議員柯創盛表示，據知是私人發展地段，然則日後的發展亦須先徵得相關部門或城規會的批准。