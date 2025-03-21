街坊讚對身體好 長者敢落街散步

【本報訊】油塘水泥廠將於4月1日停運，附近居民連聲讚好。市民蘇先生是當區居民，他知道水泥廠將停運時感到開心：「擔憂咗十幾年終於可以放低落嚟」，他指水泥廠造成的環境污染騷擾街坊十餘年，「搬入嚟時，污染已好大，因為前面冇咁多大廈擋住，成個騎樓都係嗰啲沙塵，抹極都有，每日都有。」居民都擔心影響身體健康，不敢開窗及開露台門，「全部閂到密」。

「啲塵飛嚟飛去」 感冒難痊愈

另一居民郭太亦樂見水泥廠停運，她認為住在當區感冒都不容易痊愈「啲塵飛嚟飛去」，她有時晚飯後到海旁散步，亦會感到不適「好多塵」，家人雖住37樓，窗台也常見大量泥塵，「一日抹兩次都係咁多」。郭太又指，水泥車在區內出出入入，經常開得很快，很容易撞倒人，十分危險。她希望水泥廠停運後區內空氣獲得改善，居民可以多出外：「我哋老人家梗係想行吓，但咁多塵就好影響我哋。」