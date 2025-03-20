劏房戶憂被迫遷 簡樸房兩招提速

政府要逐步取締劏房，推出「簡樸房」，訂下八大標準要求業主或二房東遵守，標準包括單位面積至少達86平方呎、樓底至少2.3米、至少一扇窗戶非面向圍封天井、「黑廁」要通風、設獨立水電錶、通往簡樸房的室內走廊至少0.75米闊等。違者最高罰款30萬元及監禁3年，業主和二房東都須負上刑事責任。如在登記制度下，提供虛假資料或作出虛假陳述，可能會被罰款一萬元及監禁3個月。

取締劣質劏房而以簡樸房代之，改善基層「屈室求存」的住屋問題，無疑係好事。但令人憂慮的是，政府訂立的標準那麼高，若然簡樸房改裝及認證過於嚴厲，有些小業主或許會卻步，短期內若未能有效推出太多簡樸房，而劏房戶又被迫遷，他們未必都申請到簡約公屋或過渡性房屋，那豈不是要瞓街？

本報接獲消息，為鼓勵認證及推動進度，當局會設鼓勵及優惠措施，包括愈早認證可獲免認證費用；而對於業界建議放寬面向天井窗戶的劏房方面，當局或會有條件接納圍封天井窗戶；至於現時剩餘30至36個月時間的租約，當局擬要求不可簽署新約，直至業主改裝並認證成合資格簡樸房。早前房屋局會見傳媒時曾透露，計劃會將登記期及寬限期延長，當中登記期為12個月，寬限期為36個月，合共4年。4年寬限期，有心改建成簡樸房的業主，相信有較充裕時間去進行。

業界早前向當局反映，並非所有四邊圍封的天井都不通風，擔心若此類劏房被禁將牽連甚廣。當局有意放寬可打掃及有定期清潔的圍封天井劏房；據悉當局擬規定天井頂部不能密封，最底層需有入口可進出清理保持衞生，面向此類天井的劏房可作留存認證為簡樸房。事實上，哪裏會有如此多通風窗戶的簡樸房啊？可打掃的天井劏房容許認證作簡樸房，不失為一個增加簡樸房的權宜之法。

此外，當局或會要求現時剩餘30至36個月時間的租約不能再簽新約，以免業主以租約未完為由拖延改裝或認證，此舉可以避免業主「賺到盡」。若同一單位只有兩份租約，即有部分退休人士或將自住單位分間兩間，一間自住，另一間用於收租維持生計，則有可能獲得豁免規管。有消息人士透露，業主在登記後需要先向專業人士尋求認證，以「點心紙」的形式勾選已認證欄目，再遞交認證結果至房屋局，房屋局另再收取一筆認證費用，當局或會訂立鼓勵措施，預料認證費或會介乎1,000至3,000元，若愈早認證有機會費用全免。而若是一個單位被劏成多間，則有可能採認證費遞減的方式，即認證第一間簡樸房後，同一單位內的其他房間可能有減價。

以上消息仍待諮詢財庫局意見後再作決定。要言之，當局以鼓勵業主愈早認證或可獲免認證費用，同時放寬天井的規定兩大招。有議員認同措施可減少劏房戶被無辜迫遷、部分單位被迫退出市場，造成市場震盪。說到尾，要令劏房戶和基層市民安居樂業，當局最終還是要多覓地建公屋，讓基層提早上樓才是一勞永逸之法。