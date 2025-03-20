龍七公：三一五狂歡與三六五失語

每年「三一五消費者權益保護日」，內地都要舉辦晚會，集中曝光假冒偽劣產品，這已經成為一個獨特符號，每年都有億萬次的超級流量。這天晚上，各級市場監管局，大大小小的企業、公關公司，都圍坐電視機前，緊張等待曝光問題。若平安無事，則彈冠相慶，長舒一口氣；若不幸上榜，則傾巢出動，連夜「滅火」。

風頭一過 故態復萌 能夠曝光、解決問題，固然是好事，但年復一年，種種問題依舊層出不窮。喧囂過後，公眾對這種形式的質疑和批評也不斷堆疊。為甚麼消費維權要靠一場年度晚會來推動？為甚麼日常的監管機制不能有效發揮作用？這種突擊式、儀式化的維權，恰恰暴露出消費維權體系存在的深層次問題。

「三一五晚會」經過多年發展，已形成一套成熟的運作模式。從線索徵集、暗訪調查到晚會直播，每個環節都經過精心設計編排，確實在短時間內形成強大輿論壓力，促使問題企業整改。但這種運動式的維權也存在明顯弊端。企業將主要精力放在應對「三一五」這個特殊時點，動用種種公關手段，而不是從根本上改進產品質量和服務水平。因此，曝光效果往往是短暫的，風頭一過，又故態復萌。

其次，為何只有中央電視台承擔這項工作？按理說，產品和服務質量問題，具有屬地化、貼近性的特點。某個餐館、工廠出問題，對當地消費者侵害最嚴重，當地傳媒介入是最方便、最直接、最熟悉情況的。全國各級官辦電視台數千家、報紙數千家、網站數千家，每年耗費幾萬億元公帑，卻淪為尸位素餐、只會唱讚歌的「肉喇叭」，輿論監督功能被閹割殆盡。

再次，媒體監督是第四權力，市場監管局才是質量問題的主責單位。全國上下，從中央到省市縣，擁有全世界規模最龐大的市場監管隊伍，每年同樣耗費上千億元公款。但為甚麼消費者將問題線索提供給中央電視台，而不反映給監管部門呢？這是因為消費者往往投訴無門，或者石沉大海，有的更遭到報復打擊，「哀莫大於心死」也。

地方政府「遮醜」思維，將本地企業產品質量問題視作「家醜」，千方百計捂蓋子。有的監管機構與企業相互勾結，公信力喪失殆盡。網民戲謔，監管官員每年只上「三一五」一天班。三鹿毒奶粉、地溝油、毒大米、假羊肉，沒有一次是監管部門主動發現。江西還發生「指鼠為鴨」這類公然侮辱全民智商的荒唐鬧劇，但監管官員並未收到懲處。

消費維權應是三百六十五天的常態守護，這是市場經濟健康發展的基石。解決方案本不難，媒體能夠開展輿論監督，消費者組織真正能發揮作用，九成九的問題就會得到及時解決。遍布全國各地的「天眼」、大數據、人工智能，對老百姓的管控可以說是無孔不入。對於產品質量安全，卻是漏洞百出，千瘡百孔。問題癥結就在於「想不想管」罷了。